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Четыре игрока могут покинуть «Реал» нынешним летом — Cadena Ser

Четыре игрока могут покинуть «Реал» нынешним летом — Cadena Ser
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В мадридском «Реале» рассматривают вариант с тем, чтобы отпустить четырёх футболистов из клуба нынешним летом. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, стан «сливочных» может покинуть центральный полузащитник Даниель Себальос, однако на текущий момент он ещё не обсудил этот вопрос с главным тренером команды Хаби Алонсо.

Нападающие Эндрик и Гонсало Торрес являются конкурентами за место в атаке испанского гранда, при этом оба могут покинуть клуб нынешним летом, однако, вероятно, отправятся в аренду.

Подчёркивается, что Алонсо точно не рассчитывает на крайнего нападающего Родриго Гоэса, интерес к которому есть из чемпионата Англии.

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