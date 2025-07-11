Александр Гришин: Матеус Алвес добавит креатива в атаку ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе Матеуса Алвеса в свою бывшую команду. Клуб подписал контракт с 20-летним бразильцем до 2030 года.

«О Матеусе Алвесе знаю, что это техничный и креативный футболист, который добавит креатива в атаку ЦСКА. Это я прочитал в прессе, но не видел его игру на футбольном поле. Если клуб подписал Алвеса, значит, ему дадут сыграть 10-15 минут в Суперкубке России. Вряд ли он выйдет в старте, потому что ему ещё надо влиться в коллектив и найти взаимопонимание с партнёрами», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Бразильский новичок ЦСКА сможет провести свой первую игру за новую клуб в матче за Суперкубок России 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена».