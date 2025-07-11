Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: Матеус Алвес добавит креатива в атаку ЦСКА

Александр Гришин: Матеус Алвес добавит креатива в атаку ЦСКА
Комментарии

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе Матеуса Алвеса в свою бывшую команду. Клуб подписал контракт с 20-летним бразильцем до 2030 года.

«О Матеусе Алвесе знаю, что это техничный и креативный футболист, который добавит креатива в атаку ЦСКА. Это я прочитал в прессе, но не видел его игру на футбольном поле. Если клуб подписал Алвеса, значит, ему дадут сыграть 10-15 минут в Суперкубке России. Вряд ли он выйдет в старте, потому что ему ещё надо влиться в коллектив и найти взаимопонимание с партнёрами», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Бразильский новичок ЦСКА сможет провести свой первую игру за новую клуб в матче за Суперкубок России 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена».

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Есть первый трансфер ЦСКА этим летом! За Алвесом следила даже «Барселона»
Есть первый трансфер ЦСКА этим летом! За Алвесом следила даже «Барселона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android