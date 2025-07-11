РПЛ опубликовала обновлённое расписание первых туров соревнования

Российская Премьер-Лига в телеграм-канале опубликовала обновлённое расписание первых семи туров соревнования. Изменения обусловлены включением «Оренбурга» в число участников РПЛ сезона-2025/2026 вместо исключённого «Торпедо».

Обновлённое расписание первых семи туров РПЛ можно посмотреть в телеграм-канале лиги.

«Обращаем внимание, что в связи с изменением состава участников, время начала матчей в 1-м и 6-м турах обновлено с учётом часового пояса в Оренбурге», — сказано в сообщении РПЛ.

В пятницу, 11 июля, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором было принято решение о включении «Оренбурга» в состав участников Чемпионата России сезона-2025/2026.

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