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«Комо» подписал итальянского нападающего из «Милана»

«Комо» подписал итальянского нападающего из «Милана»
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Нападающий молодежной команды «Милана» Самуэле Писати перешёл в «Комо». Руководитель отдела развития клуба Осиан Робертс считает, что 16-летний итальянский форвард сможет реализовать свой большой потенциал в команде Сеска Фабрегаса.

«Самуэле — многообещающий молодой талант, который, как мы уверены, сможет развиваться и расти в системе «Комо». Он соответствует нашей игровой модели и нашей идентичности, и мы верим в то, что нужно давать молодым игрокам шанс. Мы с энтузиазмом относимся к развитию молодых талантов, особенно лучших итальянских игроков, потому что это будущее «Комо», — приводит слова валлийского специалиста официальный сайт «Комо».

Писати в прошедшем сезоне забил девять голов и отдав одну голевую передачу в 15 матчах за команду «Милана» до 17 лет.

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