Опубликовано изменённое расписание группового этапа Кубка России

Пресс-служба Фонбет Кубка России в телеграм-канале выложила изменённое расписание группового этапа соревнования с учётом изменений в составе команд Пути РПЛ. Место «Торпедо», исключённого из чемпионата России, занял «Оренбург».

Соперниками «Оренбурга» по квартету А станут «Рубин», «Ахмат» и «Зенит».

Обновлённое расписание группового этапа Кубка России можно посмотреть в телеграм-канале турнира.

В пятницу, 11 июля, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором было принято решение о включении «Оренбурга» в состав участников Чемпионата России сезона-2025/2026.

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