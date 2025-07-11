ЦСКА заранее забронировал отель в Оренбурге на случай исключения «Торпедо» из РПЛ

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб заранее забронировал отель в Оренбурге на случай исключения «Торпедо» из РПЛ. Армейцы должны были играть в 1-м туре чемпионата с чёрно-белыми, но теперь проведут выездную встречу с «Оренбургом».

«Всё же все наши мысли на сегодняшний день связаны с ближайшей встречей, с завтрашним матчем за Суперкубок с «Краснодаром». А что касается встречи в рамках 1-го тура РПЛ, то мы, как и все, следили за новостями, но кто‑то не просто следил, а действовал, исходя из своего исключительного опыта. В частности, начальник команды Александр Григорьевич Стельмах. Григорич давным‑давно уже, видя происходящее, забронировал отель в Оренбурге, а также подготовил чартер, поэтому никаких логистических сложностей у нас с изменениями состава участников не возникнет», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч между «Оренбургом» и ЦСКА состоится 21 июля.

Напомним, «Торпедо» исключили из РПЛ по причине попытки подкупа арбитра в прошлом сезоне ФНЛ.