«Получилось случайно». Экс-игрок ЦСКА Набабкин — о том, как оказался в школе «Спартака»

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, что в детстве провёл некоторое время в футбольной школе московского «Спартака», а также заявил, что считает себя воспитанником московского «Торпедо».

«По детству пришёл в школу «Спартака», немного времени провёл. Я никогда не был фанатом «Спартака», получилось случайно. Ехали с папой на машине, раньше можно было халтурить, подвезли тренера команды. Мы как раз хотели в футбол, а он предложил. Пришёл в школу в 1993 году, немного времени провёл, тренер поменялся. Потом были «Нефтяник», «Торпедо». Этот клуб мне дал всё самое основное в детстве, и я считаю себя его воспитанником. Да, «Спартак» был, но мимолётно, в ЦСКА да, припоминали (улыбается)», — сказал Набабкин в выпуске «Коммент.Шоу».

Набабкину 38 лет, он выступал за ЦСКА с 2010 по 2024 год. В составе армейцев защитник трижды стал чемпионом России и три раза выиграл Кубок страны. По окончании сезона-2023/2024 Кирилл покинул клуб.