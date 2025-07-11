Александр Мостовой: у «Спартака» не будет проблем с новичками этим летом, деньги же есть

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансферной активности московского клуба. Экс-полузащитник считает, что красно-белые ещё успеют подписать игроков.

«Не стоит переживать, что «Спартак» не так активен в летнее трансферное окно — есть ещё время до сентября. 100% ведутся переговоры по новичкам. У «Спартака» не будет проблем с новичками, деньги же есть. Одно дело, если бы до конца трансферного окна оставалась неделя, а тут ещё больше двух месяцев», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию 28-летнего игрока «Твенте» Михела Влапа.