Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: у «Спартака» не будет проблем с новичками этим летом, деньги же есть

Александр Мостовой: у «Спартака» не будет проблем с новичками этим летом, деньги же есть
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансферной активности московского клуба. Экс-полузащитник считает, что красно-белые ещё успеют подписать игроков.

«Не стоит переживать, что «Спартак» не так активен в летнее трансферное окно — есть ещё время до сентября. 100% ведутся переговоры по новичкам. У «Спартака» не будет проблем с новичками, деньги же есть. Одно дело, если бы до конца трансферного окна оставалась неделя, а тут ещё больше двух месяцев», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию 28-летнего игрока «Твенте» Михела Влапа.

Материалы по теме
«Спартак» согласовал ещё один трансфер! Берут одного из лидеров «Твенте»
«Спартак» согласовал ещё один трансфер! Берут одного из лидеров «Твенте»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android