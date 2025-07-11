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«Спартак» — «Родина»: Медина вывел красно-белых вперёд на 76-й минуте

«Спартак» — «Родина»: Медина вывел красно-белых вперёд на 76-й минуте
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В эти минуты идёт контрольный матч, в котором встречаются московские «Спартак» и «Родина». Команды выступают на тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке. На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Родина
Москва, Россия
1:0 Зорин – 6'     1:1 Максименко – 34'     2:1 Медина – 76'    

На 76-й минуте нападающий Хесус Медина вывел «Спартак» вперёд.

Ранее, на шестой минуте, счёт в игре открыл полузащитник красно-белых Даниил Зорин. На 34-й минуте нападающий «Родины» Артём Максименко восстановил равновесие, забив с пенальти в ворота Александра Максименко.

«Спартак» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича набрала 57 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Краснодар» (67). «Родина» финишировала на седьмом месте в Первой лиге, заработав 50 очков за 34 игры. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика» (69).

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Как появился «Спартак»:

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