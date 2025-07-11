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«Краснодар» подпишет контракт с Аугусто из «Нанта» в ближайшее время — L'Équipe

«Краснодар» подпишет контракт с Аугусто из «Нанта» в ближайшее время — L'Équipe
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В ближайшее время «Краснодар» официально подпишет контракт с полузащитником «Нанта» Дугласом Аугусто. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, российский клуб приобретёт 28-летнего футболиста за € 6,5 млн. Контракт с Аугусто будет подписан на три года.

Полузащитник выступает в составе «Нанта» с лета 2023 года. В минувшем сезоне Аугусто принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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