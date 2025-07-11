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Андрей Червиченко: «Краснодар» сильнее ЦСКА, у армейцев есть проблемы

Андрей Червиченко: «Краснодар» сильнее ЦСКА, у армейцев есть проблемы
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал фаворита в матче Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА, который состоится в субботу, 12 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, что «Краснодар» сейчас сильнее ЦСКА. Если взять последний кубковый матч с «Ростовом», у армейцев есть проблемы. Я считаю, что «быки» должны выиграть — я буду за них болеть. Хотелось бы, чтобы со второй попытки «Краснодар» выиграл Суперкубок России», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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