Набабкин: самый большой штраф видел у Дзагоева. Кажется, он однажды кого-то далеко послал

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, что самый большой штраф, который он видел, был у экс-полузащитника красно-синих Алана Дзагоева.

— Говорил, что самые большие штрафы видел у Дзагоева.

— Да, конечно.

— За что самый большой прилетал?

— Вроде самое большее он отдал 100-150 [тысяч]. Дзаг, извини, если ты не хотел, чтобы я говорил (смеётся). За что штрафы? Мне кажется, за то, что он однажды кого-то далеко послал, — сказал Набабкин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 2013 году Дзагоев исполнил оскорбительную кричалку в адрес санкт-петербургского «Зенита». Затем футболист назвал произошедшее «глупостью в чистейшем виде»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: