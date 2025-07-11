Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Набабкин: самый большой штраф видел у Дзагоева. Кажется, он однажды кого-то далеко послал

Набабкин: самый большой штраф видел у Дзагоева. Кажется, он однажды кого-то далеко послал
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, что самый большой штраф, который он видел, был у экс-полузащитника красно-синих Алана Дзагоева.

— Говорил, что самые большие штрафы видел у Дзагоева.
— Да, конечно.

— За что самый большой прилетал?
— Вроде самое большее он отдал 100-150 [тысяч]. Дзаг, извини, если ты не хотел, чтобы я говорил (смеётся). За что штрафы? Мне кажется, за то, что он однажды кого-то далеко послал, — сказал Набабкин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 2013 году Дзагоев исполнил оскорбительную кричалку в адрес санкт-петербургского «Зенита». Затем футболист назвал произошедшее «глупостью в чистейшем виде»

Материалы по теме
«Получилось случайно». Экс-игрок ЦСКА Набабкин — о том, как оказался в школе «Спартака»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android