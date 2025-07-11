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Глава «Зенита» Медведев рассказал, что Ренан продолжит карьеру в другом клубе

Глава «Зенита» Медведев рассказал, что Ренан продолжит карьеру в другом клубе
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем бразильского защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана.

«Будущее Ренана? Он продолжит карьеру в другом клубе», — приводит слова Медведева Sport24.

Ренан перешёл в «Зенит» в январе 2023 года. За это время бразилец сыграл за клуб из Санкт-Петербурга 18 матчей во всех турнирах. В составе сине-бело-голубых Роберт становился чемпионом России. В прошлом сезоне 21-летний защитник выступал за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 7,5 млн, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.

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