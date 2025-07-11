Гарет Бэйл отреагировал на новость об уходе Модрича из «Реала»

Бывший футболист «Тоттенхэма» и мадридского «Реала» Гарет Бэйл отреагировал на новость об уходе 39-летнего полузащитника Луки Модрича из испанского клуба. Игроки также вместе выступали в составе «шпор».

«Лука Модрич — исключительный футболист. В «Тоттенхэм» он приехал миниатюрным, и мы не ожидали, что он добьётся успеха в английской Премьер-лиге. Но он поразил всех, а со временем стал похож на изысканное вино, становясь лучше с возрастом. Он мог бы выступать и дальше, но «Реал» предпочитает предоставлять возможности молодым. Было очень приятно играть рядом с ним», — приводит слова Бэйла Madrid Universal.

39-летний Лука Модрич покинул мадридский «Реал» после завершения срока контракта. Ранее в СМИ сообщалось, что хорват подпишет однолетнее соглашение с «Миланом».