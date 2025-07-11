Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарет Бэйл отреагировал на новость об уходе Модрича из «Реала»

Гарет Бэйл отреагировал на новость об уходе Модрича из «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Тоттенхэма» и мадридского «Реала» Гарет Бэйл отреагировал на новость об уходе 39-летнего полузащитника Луки Модрича из испанского клуба. Игроки также вместе выступали в составе «шпор».

«Лука Модрич — исключительный футболист. В «Тоттенхэм» он приехал миниатюрным, и мы не ожидали, что он добьётся успеха в английской Премьер-лиге. Но он поразил всех, а со временем стал похож на изысканное вино, становясь лучше с возрастом. Он мог бы выступать и дальше, но «Реал» предпочитает предоставлять возможности молодым. Было очень приятно играть рядом с ним», — приводит слова Бэйла Madrid Universal.

39-летний Лука Модрич покинул мадридский «Реал» после завершения срока контракта. Ранее в СМИ сообщалось, что хорват подпишет однолетнее соглашение с «Миланом».

Материалы по теме
Лука Модрич назвал лучший момент в карьере за мадридский «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android