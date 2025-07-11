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Экс-игрок ЦСКА Набабкин: матчи Лиги чемпионов ни с чем не сравнить, свой кайф

Экс-игрок ЦСКА Набабкин: матчи Лиги чемпионов ни с чем не сравнить, свой кайф
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Бывший защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин поделился воспоминаниями об участии в еврокубковых матчах.

— Матчи Лиги чемпионов ни с чем не сравнить, свой кайф. Послушать гимн, посмотреть на атмосферу, сыграть с топовыми командами и игроками — дорогого стоит. И, действительно, когда проведёшь матч там и приезжаешь в наш чемпионат, всё по-другому. Проходят две игры и опять мы здесь, да (улыбается).

«Реал», «Интер», «Манчестер Сити» помню, конечно, «Юнайтед», «Рому», «Баварию», «Арсенал» в Лиге Европы. К сожалению, сейчас у молодых игроков, да и вообще российских, нет такого. Это большой минус. Будет надеяться, что в ближайшее время возобновится.

— Ты после победы над «Реалом» 3:0 сказал, что такие игры меняет мировоззрение.
— Обыграть «Реал» в двух матчах и ещё при этом на «Сантьяго Бернабеу», действительно, многое меняет. Играешь и не задумываешься, а к концу понимаешь, классно, что обыграл здесь «Реал». Невероятные ощущения, — сказал Набабкин в выпуске «Коммент.Шоу».

Набабкину 38 лет, он выступал за ЦСКА с 2010 по 2024 год. В составе армейцев защитник трижды стал чемпионом России и три раза выиграл Кубок страны. По окончании сезона-2023/2024 Кирилл покинул клуб.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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