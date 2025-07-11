«Спартак» обыграл «Родину» в контрольном матче благодаря голу Медины

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Завершился контрольный матч, в котором встречались московские «Спартак» и «Родина». Команды играли на тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В начале встречи счёт в игре открыл полузащитник красно-белых Даниил Зорин. На 34-й минуте нападающий «Родины» Артём Максименко восстановил равновесие, забив с пенальти в ворота Александра Максименко. На 76-й минуте нападающий Хесус Медина вывел «Спартак» вперёд.

«Спартак» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича набрала 57 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Краснодар» (67). «Родина» финишировала на седьмом месте в Первой лиге, заработав 50 очков за 34 игры. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика» (69).

Как появился «Спартак»: