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Таранов: трансфер Перрена в «Краснодар» — большое достижение для российского футбола

Таранов: трансфер Перрена в «Краснодар» — большое достижение для российского футбола
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Бывший футболист «Краснодара» Иван Таранов высказался о вероятном переходе в стан «быков» 29-летнего французского вингера «Осера» Гаэтана Перрена.

«Видел новости, что «Краснодар» близок к подписанию Перрена. Для РПЛ — это один из самых громких трансферов за последнее время. Многое зависит от адаптации футболиста в новом клубе. Если он быстро адаптируется и начнёт делать то, что делал во Франции, будет супер. Нельзя не отметить, что такой футболист уходит из Лиги 1, где есть еврокубки, в РПЛ. Такой трансфер — большое достижение для российского футбола.

Пока ещё рано говорить, что границы стёрлись и в Россию все поедут. Если трансфер Перрена в «Краснодар» состоится, он положит начало стиранию этих границ. Явно чемпионат России потерял в привлекательности и в темпе после ухода качественных легионеров. Уровень российского футбола упал, и это заметно», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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