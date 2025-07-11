«Реал» заинтересован в подписании Мак Аллистера. «Ливерпуль» отпустит игрока за € 100 млн

«Реал» Мадрид хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера. «Мерсисайдцы» не отпустят игрока менее чем за € 100 млн. Об этом сообщает издание COPE.

Мадридский клуб стремится найти замену Луке Модричу и Тони Кроосу, но при этом не готов тратить большую сумму на переход аргентинского хавбека, так как в это трансферное окно уже приобрёл игроков более чем на € 100 млн.

Напомним, этим летом к команде из столицы Испании присоединились защитники Трент Александер-Арнольд и Дин Хёйсен, а также вингер Франко Мастантуоно.

В минувшем сезоне Алексис Мак Аллистер сыграл в 62 официальных матчах во всех турнирах за клуб и сборную, забив девять голов и отдав шесть результативных передач.