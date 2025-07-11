Набабкин ответил, чей гнев страшнее — Слуцкого или Гончаренко

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин объяснил, почему считает, что экс-тренер армейцев Виктор Гончаренко более страшен в гневе, чем Леонид Слуцкий, также возглавлявший красно-синих.

— Чей гнев страшнее — Слуцкого или Гончаренко?

— Думаю, Гончаренко. Викторович может ругаться словами жёсткими, возмущаться, но всё равно, ты его знаешь, такое внутреннее, он всегда позитивный, не так жёстко получается. А Михалыч может разозлиться, нормально напихать.

Да, лёд летал, это было на стадионе «Локомотива». Вроде, 0:0 после первого тайма был. Ему категорически не нравилась наша игра. Может, он хотел нас завести. У него были моменты, которые он создавал специально, чтобы нас завести. Зашёл после первого тайма, лёд летает: «Чтоб вышли, порвали всех».

— Когда тренер психует и возвращается, это как?

— Мы впервые оказались в такой ситуации. Михалыч внутренне накипел, не мог себя перебороть, хотел отойти, никого ни видеть, ни слышать. Наверное, это неправильно уезжать и оставлять команду.

— Как футболисты его встретили?

— Он вернулся, поговорил со многими футболистами, объяснил ситуацию, что творилось внутри. Сказал, что не должен был так поступать, объяснил ситуацию, попросил его понять. Думаю, все нормально отнеслись. Поняли, что он хочет, — сказал Набабкин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Слуцкий занимал должность главного тренера ЦСКА с 2009 по 2016 год. Гончаренко возглавлял московский клуб с 2016 по 2021 год.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: