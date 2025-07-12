Сегодня, 11 июля, состоялись два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 11 июля:

Группа B. Италия — Испания — 1:3;

Группа B. Португалия — Бельгия — 1:2.

Испания стала победителем группы B и вышла в плей-офф турнира. В финальной стадии чемпионата Европы также сыграет Италия.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.