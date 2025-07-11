Сын Марка ван Боммела перешёл в ПСВ

Нидерландский ПСВ объявил о трансфере 20-летнего нападающего Рубена ван Боммела из «АЗ Алкмар». Контракт с футболистом рассчитан до лета 2030 года. Форвард будет выступать за новый клуб под седьмым номером.

«Приятнее этого [контракта с ПСВ] я ничего не мог подписать. Играть за основной состав ПСВ — это то, о чём я всегда мечтал. У меня всегда было в голове, что если вариант с ПСВ появится, то я очень хочу туда перейти», — приводит слова ван Боммела официальный сайт клуба.

Отметим, что Рубен является сыном бывшего футболиста сборной Нидерландов, ПСВ, «Баварии», «Барселоны» и «Милана» Марка ван Боммела.