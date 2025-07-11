«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче женской Суперлиги

«Зенит» победил «Краснодар» в матче 14-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе «Смена СДЮШОР» в академии «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мария Ткачёва.

Единственный мяч в игре забила Вероника Куропаткина на 18-й минуте встречи. Это третий мяч 25-летней футболистки сине-бело-голубых в сезоне.

После этой игры «Зенит» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Спартак» на два пункта. При этом красно-белые имеют игру в запасе, их встреча с «Динамо» состоится 12 июля. «Краснодар» располагается на пятом месте (20 очков).