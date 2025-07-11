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«Реал» объявил о переходе нападающего в «Осасуну»

«Реал» объявил о переходе нападающего в «Осасуну»
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Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе 21-летнего крайнего нападающего Виктора Муньоса в «Осасуну».

«Клуб благодарит [Муньоса] за работу и преданность делу, а также желает ему и его семье удачи на этом новом этапе жизни», — написано в заявлении «сливочных».

Виктор Муньос присоединился к мадридскому клубу в 2021 году. В составе основной команды испанского гранда он принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 1 млн.

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