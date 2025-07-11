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«Это очень опасно». Энцо Фернандес пожаловался на жару на клубном чемпионате мира

«Это очень опасно». Энцо Фернандес пожаловался на жару на клубном чемпионате мира
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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес отметил негативное влияние жаркой погоды на качество футбола на клубном чемпионате мира, который проходит в США.

«Честно говоря, жара просто невероятная. На днях, во время игры, у меня закружилась голова, и мне пришлось опуститься на землю. Играть при такой температуре очень опасно.

Это особенно важно для зрителей, для тех, кто приходит на стадион, чтобы насладиться игрой, а также для тех, кто смотрит матч дома. Темп игры меняется, всё происходит гораздо медленнее», — приводит слова Фернандеса Goal.com.

В воскресенье, 13 июля, «Челси» сыграет с «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира.

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