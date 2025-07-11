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«Спартак» подтвердил возвращение Угальде в Россию

«Спартак» подтвердил возвращение Угальде в Россию
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Пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале опубликовала фотографию нападающего Манфреда Угальде, сопроводив её комментарием: «Всем hola! (hola означает «привет» по-испански. — Прим. «Чемпионата»)».

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак» Москва

До этого российский гранд опубликовал запись с вопросом: «По лучшему бомбардиру РПЛ соскучились?».

Ранее в СМИ появилась информация о возвращении форварда в Россию и его прибытии в расположение «Спартака». Угальде присоединился к команде позже всех из-за выступлений за сборную Коста-Рики на Золотом кубке КОНКАКАФ. Также СМИ сообщали об интересе к 23-летнему футболисту со стороны нидерландского «Аякса».

Угальде стал лучшим бомбардиром чемпионата России в минувшем сезоне, забив 17 мячей в 29 играх.

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