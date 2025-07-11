Набабкин — о желании Акинфеева сыграть «на ноль»: в Лиге чемпионов было поспокойнее

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о роли в команде голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева. Экс-фулбек отметил, что вратарь всегда стремился не пропустить гол.

Конечно, Акинфеев периодически перед матчами произносил речь, которая нас взбадривала перед игрой. Не могу назвать памятную, но он часто, почти перед каждым матчем говорил: «Давайте, мужики, друг за друга» — и так далее. Такие слова…

— Березуцкие говорили, что, если 3:0 и пропускаешь гол, то всё...

— Конечно, такое было. Не скажу, что это плохо или хорошо, максималист. Если 3:0, пусть будет сзади сухо. Не только мне доставалось, многим, кто играл (смеётся). В Лиге чемпионов было поспокойнее, там немного другая статистика (улыбается), — сказал Набабкин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».