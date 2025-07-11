«Челси» решил продать Мадуэке из-за недовольства его дисциплиной и прогрессом — DM

Решение «Челси» отпустить из клуба 23-летнего крайнего нападающего Нони Мадуэке обусловлено недовольством его дисциплиной и недостаточным прогрессом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, тренерский штаб лондонского клуба обеспокоен отношением английского вингера к тренировкам.

Подчёркивается, что в прошлом сезоне Мадуэке как минимум раз не попадал в основной состав «Челси» из-за неудовлетворительных результатов на тренировках. По мнению главного тренера Энцо Марески, игрок не полностью сосредоточен на целях команды.

Ранее СМИ сообщали, что «синие» продадут нападающего в «Арсенал» за сумму, превышающую £ 50 млн с учётом всех бонусов.

Нападающий перешёл в «Челси» из ПСВ зимой 2023 года. За этот период он принял участие в 92 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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