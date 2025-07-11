Кирилл Набабкин высказался о кричалке в свою честь

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о своих эмоциях от знаменитой кричалке фанатов московского клуба «ухажёр».

— Я у Димы «Лысого» (один из лидеров фанатского движения ЦСКА — Прим. «Чемпионата») просто спрашивал. Говорю, не знаю, откуда это пошло, никаких предысторий. Уже всем друзьям сказал, что ничего не было (улыбается). Кто-то сделал и так пошло.

— Дома не спрашивали, что творится?

— Спросили: «Что такое там?» Говорю, что сам не знаю. Правда не был осведомлён, почему такое произошло. Они нормально кричали заряды цсковские, а потом Дзага поднялся и давай про меня (смеётся). Говорю: «Ты куда, знаешь же, что каждый раз это слушаем» (смеётся), — сказал Набабкин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».