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Экс-игрок «МЮ» Эланга перешёл в «Ньюкасл» из «Ноттингема», сумма трансфера — £ 55 млн

Экс-игрок «МЮ» Эланга перешёл в «Ньюкасл» из «Ноттингема», сумма трансфера — £ 55 млн
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«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о переходе 23-летнего крайнего нападающего Энтони Эланги из «Ноттингем Форест». Подчёркивается, что со шведским футболистом подписан долгосрочный контракт.

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, «сороки» заплатили «лесникам» £ 55 млн (€ 63,8 млн) за переход Эланги.

Нападающий перешёл в «Ноттингем Форест» из «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. За этот период Эланга принял участие в 82 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 21 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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