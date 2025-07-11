Защитник «Реала» перешёл в «Бенфику» за € 5 млн

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о трансфере 21-летнего крайнего защитника Рафаэля Обрадора в «Бенфику». Контракт с испанским футболистом рассчитан до 2030 года.

По информации СМИ, лиссабонский клуб заплатил «сливочным» € 5 млн за переход Обрадора. При этом у «Реала» есть опция обратного выкупа футболиста.

«Мадридский «Реал» благодарит [Обрадора] за его работу и преданность делу, а также за время, что он был частью клуба, и желает ему и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», — написано в заявлении испанского гранда.

Защитник присоединился к «Реалу» в 2020 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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