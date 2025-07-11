Итальянский «Комо» объявил о переходе немецкого нападающего Николаса-Геррита Кюна из шотландского «Селтика». Контракт с футболистом подписан до лета 2029 года.

«Я очень рад быть здесь. У меня была долгая беседа с тренером, и мне не терпится выйти на поле, познакомиться со стадионом и сыграть перед нашими болельщиками. Решение было простым: проект амбициозный, и я хочу быть его частью, делая всё возможное, чтобы помочь команде расти и достигать всё более важных целей. Город прекрасен — настоящая съёмочная площадка! Я рад начать это новое приключение в таком прекрасном месте», — приводит слова Кюна официальный сайт клуба.

Ранее Кюн выступал за венский «Рапид», а также находился в системах «Баварии», «Аякса» и «Лейпцига».