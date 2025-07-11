«Ливерпуль» объявил о выведении из обращения 20-го номера в память о Диогу Жоте

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о выведении из обращения 20-го номера в память о погибшем нападающем команды Диогу Жоте.

«Это был номер, который он носил с гордостью и честью, который привёл нас к бесчисленным победам. Диогу Жота навсегда останется 20-м номером футбольного клуба «Ливерпуль».

После консультаций с его женой Руте и с членами семьи клуб может объявить, что этот номер будет выведен из обращения в честь и в память о Диогу на всех уровнях, включая женскую команду «Ливерпуля» и академию.

Этот шаг — признание не только неизмеримого вклада нашего парня из Португалии в успехи «красных» на поле за последние пять лет, но и того глубокого личного влияния, которое он оказал на своих товарищей по команде, коллег и болельщиков, а также тех прочных связей, которые он с ними установил», — написано в заявлении «красных».

28-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте: