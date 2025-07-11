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Кирилл Набабкин назвал имя самого необычного футболиста, которого застал в ЦСКА

Кирилл Набабкин назвал имя самого необычного футболиста, которого застал в ЦСКА
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Бывший защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин назвал бразильского нападающего Вагнера Лава самым необычным футболистом, с которым вместе выступал в составе армейцев.

— Самый необычный игрок, которого застал в ЦСКА.
— Наверное, Вагнер, который всегда спокойно, на релаксе. Думаешь, что сейчас заснёт на теории, выходит на игру или тренировку — всех собирает и забивает. Для меня это оставило впечатление необыкновенного футболиста, — сказал Набабкин в выпуске «Коммент.Шоу».

Вагнер Лав выступал за московскую команду с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Он является одним из самых результативных легионеров в истории российского футбола.

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