Болельщики «Арсенала» создали петицию против подписания Мадуэке

Фанаты лондонского «Арсенала» создали петицию с ультиматумом к клубу не подписывать вингера «Челси» Нони Мадуэке. Её уже подписали более 4 тыс. человек. Об этом сообщает BBC. Кроме этого, болельщики сделали хэштег #NoToMadueke, а на граффити возле стадиона «Эмирейтс» возникла надпись с требованием уволить главного тренера команды Микеля Артету.

Ранее появлялась информация, что действующий 23-летний игрок синих перейдёт в стан «канониров» более чем за £ 50 млн (€ 58 млн). По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 40 млн.

В прошедшем сезоне Мадуэке выходил на поле в футболке «Челси» в 46 матчах, в которых англичанин забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.