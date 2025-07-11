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«Со мной играли мировые легенды». Форвард «Ахмата» Мансилья — о дебюте в футболе

«Со мной играли мировые легенды». Форвард «Ахмата» Мансилья — о дебюте в футболе
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Нападающий грозненского «Ахмата» Брайан Мансилья поделился воспоминаниями о своём дебюте в профессиональном футболе в составе аргентинского «Расинга».

— Ты стал футболистом в системе аргентинского «Расинга». Каким тебе запомнился дебют в футболе?
— Наверное, это один из лучших моментов во всей моей жизни. Я впервые появился в профессиональном футболе, выступая за один из грандов аргентинского футбола, в котором со мной играли такие мировые легенды, как Диего Милито, Лисандро Лопес… Скажу честно, я прошёл тернистый путь и всё же достиг того, чего добился, – живу любимым делом, — приводит слова Мансильи официальный сайт «Ахмата».

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