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Стало известно требование Родриго, предъявленное для перехода в «Арсенал» и «Ливерпуль»

Стало известно требование Родриго, предъявленное для перехода в «Арсенал» и «Ливерпуль»
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Руководство мадридского «Реала» намерено провести встречу с агентами нападающего «сливочных» Родриго Гоэса, чтобы обсудить его будущее. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, единственное принципиальное требование бразильского вингера к потенциально новому клубу — использование его на левом фланге атаки, где он не может играть в «Реале» из-за наличия в команде Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Подчёркивается, что «Арсенал» и «Ливерпуль», заинтересованные в Родриго, готовы удовлетворить данное требование игрока. При этом бразильские СМИ подчёркивают, что «сливочные» запросят за переход нападающего € 100 млн.

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