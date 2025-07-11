Стало известно требование Родриго, предъявленное для перехода в «Арсенал» и «Ливерпуль»

Руководство мадридского «Реала» намерено провести встречу с агентами нападающего «сливочных» Родриго Гоэса, чтобы обсудить его будущее. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, единственное принципиальное требование бразильского вингера к потенциально новому клубу — использование его на левом фланге атаки, где он не может играть в «Реале» из-за наличия в команде Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Подчёркивается, что «Арсенал» и «Ливерпуль», заинтересованные в Родриго, готовы удовлетворить данное требование игрока. При этом бразильские СМИ подчёркивают, что «сливочные» запросят за переход нападающего € 100 млн.

Материалы по теме Четыре игрока могут покинуть «Реал» нынешним летом — Cadena Ser

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: