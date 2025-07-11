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«Он привнесёт в Серию А нечто новое». Фабрегас высказался о трансфере Кюна в «Комо»

«Он привнесёт в Серию А нечто новое». Фабрегас высказался о трансфере Кюна в «Комо»
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Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас высказался о переходе немецкого нападающего Николаса-Геррита Кюна из шотландского «Селтика». Контракт с футболистом подписан до лета 2029 года.

«Нико — проницательный, техничный игрок, отлично чувствующий пространство. Он привносит креативность и энергию — качества, которые идеально соответствуют нашему стилю игры. Он привнесёт в Серию А нечто новое», — приводит слова Фабрегаса официальный сайт клуба.

Ранее 25-летний Кюн выступал за венский «Рапид», а также находился в системах «Баварии», «Аякса» и «РБ Лейпциг». В активе форварда 32 матча за юношеские сборные Германии разных возрастов.

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