«Аль-Хиляль» может подписать Мойзе Кина из «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин интересен «Аль-Хилялю». Саудовский клуб готов предложить итальянскому форварду заработную плату в € 20 млн в год, что вдвое больше, чем во Флоренции. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер команды из Эр-Рияда Симоне Индзаги настроен отпустить несколько игроков из клуба, в том числе нападающих Александра Митровича и Кайо Сезара, чтобы перестроить игру «Аль-Хиляля». В контракте итальянского нападающего прописана сумма отступных в € 52 млн, но этот пункт действителен до 15 июля.

В минувшем сезоне Кин в 32 матчах Серии А забил 19 голов и отдал три результативные передачи.