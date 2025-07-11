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«Аль-Хиляль» может подписать Мойзе Кина из «Фиорентины»

«Аль-Хиляль» может подписать Мойзе Кина из «Фиорентины»
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Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин интересен «Аль-Хилялю». Саудовский клуб готов предложить итальянскому форварду заработную плату в € 20 млн в год, что вдвое больше, чем во Флоренции. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер команды из Эр-Рияда Симоне Индзаги настроен отпустить несколько игроков из клуба, в том числе нападающих Александра Митровича и Кайо Сезара, чтобы перестроить игру «Аль-Хиляля». В контракте итальянского нападающего прописана сумма отступных в € 52 млн, но этот пункт действителен до 15 июля.

В минувшем сезоне Кин в 32 матчах Серии А забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

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