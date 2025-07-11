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Стало известно, когда Месси может провести прощальный матч на стадионе «Барселоны»

Стало известно, когда Месси может провести прощальный матч на стадионе «Барселоны»
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В «Барселоне» определились с временем, когда состоится прощальный матч бывшего нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси. Об этом сообщает Barca Universal со ссылкой на Catalunya Radio в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, данная игра состоится сразу после того, как реконструированный домашний стадион каталонского клуба «Камп Ноу» начнёт вновь собирать полные трибуны.

Подчёркивается, что «Барселона» уже связалась с семьёй аргентинского футболиста, которая дала предварительное согласие на организацию подобной игры.

Месси находился в системе сине-гранатовых с 2000 по 2021 год. За этот период он принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами. В составе «Барселоны» Месси четырежды выигрывал Лигу чемпионов и 10 раз становился чемпионом Испании.

С лета 2023 года 38-летний футболист играет за «Интер Майами». Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

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