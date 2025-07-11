Мансилья — об РПЛ: почувствовал различия с аргентинской и португальской лигами

Нападающий грозненского «Ахмата» Брайан Мансилья, ранее выступавший в составе «Оренбурга», поделился впечатлениями от Российской Премьер-Лиги.

«Почувствовал различия с аргентинской и португальской лигами в физическом плане. Ещё российский чемпионат по футболу очень интенсивный без большого количества пасов и красивой игры. Проспал пять секунд — и ты уже пропустил гол, а отыграться затем очень тяжко», — приводит слова Мансильи официальный сайт «Ахмата».

Аргентинский футболист выступал в составе «Оренбурга» с лета 2022 года, когда он перешёл из «Расинга» на правах аренды. Летом 2023 года состоялся полноценный трансфер Мансильи в российский клуб. В Португалии 28-летний игрок выступал за «Виторию» и «Фаренсе».

В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.