Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мансилья — об РПЛ: почувствовал различия с аргентинской и португальской лигами

Мансилья — об РПЛ: почувствовал различия с аргентинской и португальской лигами
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий грозненского «Ахмата» Брайан Мансилья, ранее выступавший в составе «Оренбурга», поделился впечатлениями от Российской Премьер-Лиги.

«Почувствовал различия с аргентинской и португальской лигами в физическом плане. Ещё российский чемпионат по футболу очень интенсивный без большого количества пасов и красивой игры. Проспал пять секунд — и ты уже пропустил гол, а отыграться затем очень тяжко», — приводит слова Мансильи официальный сайт «Ахмата».

Аргентинский футболист выступал в составе «Оренбурга» с лета 2022 года, когда он перешёл из «Расинга» на правах аренды. Летом 2023 года состоялся полноценный трансфер Мансильи в российский клуб. В Португалии 28-летний игрок выступал за «Виторию» и «Фаренсе».

В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
«Со мной играли мировые легенды». Форвард «Ахмата» Мансилья — о дебюте в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android