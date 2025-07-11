«Челси» оценивает Джексона в £ 100 млн, форвард интересен «Милану» — Daily Mail

Нападающий «Челси» Николас Джексон входит в шорт-лист из шести игроков, которых «Милан» рассматривает в качестве усиления для позиции форварда. «Россонери» убеждены, что смогут приобрести футболиста после того, как он потерял доверие главного тренера «синих» Энцо Марески. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб оценивает 24-летнего игрока в £ 100 млн (€ 115 млн) и не ставит его продажу в качестве приоритетной цели для себя.

Подчёркивается, что «Милан» получил информацию от посредников, что сенегальского футболиста можно уговорить уйти из «Челси». При этом «россонери» не готовы платить за его трансфер £ 100 млн.

В минувшем сезоне Джексон принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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