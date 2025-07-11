Экс-игрок «Реала» Бэйл отреагировал на критику в адрес Килиана Мбаппе
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Бывший футболист «Реала» Гарет Бэйл высказался о выступлениях форварда «сливочных» Килиана Мбаппе, а также отреагировал на критику в адрес французского футболиста после матча 1/2 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6' 2:0 Дембеле – 9' 3:0 Руис – 24' 4:0 Рамуш – 87'
«Я бы не сказал, что Килиан Мбаппе провёл плохой сезон, но, с учётом его имени и статуса, люди всегда будут требовать от него большего.
Критика в адрес Мбаппе после игры с «ПСЖ»? Это тяжело, потому что он продолжает забивать и показывать высокие результаты, но команда не выиграла ни одного титула. В «Реале» всегда ожидают, что мы выиграем всё», — приводит слова Бэйла Madrid Universal.
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