Экс-игрок «Реала» Бэйл отреагировал на критику в адрес Килиана Мбаппе

Бывший футболист «Реала» Гарет Бэйл высказался о выступлениях форварда «сливочных» Килиана Мбаппе, а также отреагировал на критику в адрес французского футболиста после матча 1/2 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).

«Я бы не сказал, что Килиан Мбаппе провёл плохой сезон, но, с учётом его имени и статуса, люди всегда будут требовать от него большего.

Критика в адрес Мбаппе после игры с «ПСЖ»? Это тяжело, потому что он продолжает забивать и показывать высокие результаты, но команда не выиграла ни одного титула. В «Реале» всегда ожидают, что мы выиграем всё», — приводит слова Бэйла Madrid Universal.