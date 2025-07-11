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Марко Асенсио перейдёт в «Фенербахче» — La Gazzetta dello Sport

Марко Асенсио перейдёт в «Фенербахче» — La Gazzetta dello Sport
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио согласовал свой переход в «Фенербахче». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. В ближайшие дни испанец пройдёт медобследование.

Клуб из столицы Франции, как и игрок, довольны денежной составляющей предложения турецкой команды. Ранее появлялась информация об интересе миланского «Интера» к атакующему хавбеку, но вице-чемпионы Италии решили отказаться от этой сделки.

Во второй половине прошедшего сезона Марко Асенсио играл в аренде за «Астон Виллу». 29-летний экс-футболист мадридского «Реала» провёл 13 матчей в АПЛ, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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