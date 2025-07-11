«Галатасарай» предложил € 70 млн за Осимхена, «Наполи» требует € 75 млн — Романо

«Наполи» отклонил предложение «Галатасарая» о трансфере 26-летнего форварда Виктора Осимхена за € 70 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий гранд также предоставил действующему чемпиону Италии банковские гарантии, что они смогут совершить эту сделку. Однако «Наполи» хочет выручить € 75 млн с продажи нигерийского футболиста.

В прошедшем сезоне Осимхен играл за «Галатасарай» на правах аренды. Он забил 37 голов и сделал восемь результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года.

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