«Интер» продаст Станковича в «Брюгге» за € 8+2 млн — Тавольери

«Интер» и «Брюгге» достигли принципиальной договорённости о переходе 19-летнего полузащитника Александара Станковича в бельгийский клуб за € 8 млн в качестве фиксированной суммы плюс € 2 млн — в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянский гранд будет иметь возможность обратного выкупа сербского футболиста за € 28 млн.

Александар Станкович является сыном главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

В минувшем сезоне полузащитник играл за «Люцерн» на правах аренды. Он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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