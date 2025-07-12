Форвард «Ахмата» Мансилья назвал свой любимый стадион в России

Нападающий грозненского «Ахмата» Брайан Мансилья, ранее выступавший в составе «Оренбурга», высказался о стадионе «Краснодара».

— Какой-либо стадион в России сумел произвести большое впечатления?

— Мне очень нравится стадион в Краснодаре, он меня шокировал, когда я там побывал впервые. Он новый, очень красивый и, когда на нём играешь, то не чувствуешь такой влажности, как в остальных регионах и стадионах России, — приводит слова Мансильи официальный сайт «Ахмата».

Аргентинский футболист выступал в составе «Оренбурга» с лета 2022 года, когда он перешёл из «Расинга» на правах аренды. Летом 2023 года состоялся полноценный трансфер Мансильи в российский клуб. В Португалии 28-летний игрок выступал за «Виторию» и «Фаренсе».

В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.