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Тони Кроос поделился мыслями о том, чего не хватает «Реалу»

Тони Кроос поделился мыслями о том, чего не хватает «Реалу»
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Бывший футболист мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мыслями о том, чего не хватает испанскому клубу.

«Чего не хватает «Реалу»? Чтобы вернуться на вершину, самое важное, на мой взгляд, — это концентрация, дисциплина и то, как работает и применяется эта новая система. Отсюда вы сможете определить, какой игрок вам нужен, исходя из стиля игры, который вы хотите принять.

Очень важно, чтобы команда чувствовала, что защищается как единое целое. Это даёт вам больше энергии при возвращении мяча. Но если этого нет, то вы будете всё время бегать за соперником или не сможете прессинговать, потому что они постоянно переигрывают вас, и не сможете опускаться назад в защиту, потому что не привыкли к этому. Это была самая большая проблема, с которой мы столкнулись в прошлом сезоне», — приводит слова Крооса Madrid Universal.

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