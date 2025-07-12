Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» предлагает Луису Диасу контракт на пять лет на фоне интереса «Барселоны» — Sky

«Бавария» предлагает Луису Диасу контракт на пять лет на фоне интереса «Барселоны» — Sky
Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» готова предложить 28-летнему нападающему «Ливерпуля» Луису Диасу контракт, рассчитанный до 2029 или 2030 года. Колумбиец рассматривает вариант с уходом из стана мерсисайдцев в случае наличия выгодного предложения. Также вингер знает о конкретном интересе к нему со стороны «Барселоны». Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент отсутствуют какие-либо договорённости между Диасом и «Баварией». Кроме того, немецкий гранд не ведёт переговоры с «Ливерпулем».

Подчёркивается, что «красные» рассматривают вариант с продажей нападающего сборной Колумбии и оценивают его трансфер в € 70-80 млн в зависимости от покупателя.

В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Стало известно, сколько «Бавария» готова заплатить «Ливерпулю» за Луиса Диаса

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android