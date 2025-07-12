«Бавария» предлагает Луису Диасу контракт на пять лет на фоне интереса «Барселоны» — Sky

«Бавария» готова предложить 28-летнему нападающему «Ливерпуля» Луису Диасу контракт, рассчитанный до 2029 или 2030 года. Колумбиец рассматривает вариант с уходом из стана мерсисайдцев в случае наличия выгодного предложения. Также вингер знает о конкретном интересе к нему со стороны «Барселоны». Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент отсутствуют какие-либо договорённости между Диасом и «Баварией». Кроме того, немецкий гранд не ведёт переговоры с «Ливерпулем».

Подчёркивается, что «красные» рассматривают вариант с продажей нападающего сборной Колумбии и оценивают его трансфер в € 70-80 млн в зависимости от покупателя.

В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Рекорды «Ливерпуля»: