Рашфорд — приоритетный трансфер «Барселоны» — Плеттенберг

Нападающий Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайтед» является приоритетной трансферной целью «Барселоны». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter). Клуб из столицы Каталонии переориентировался на английского форварда после отказа от идеи подписать Луиса Диаса из «Ливерпуля».

Главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик уже дал согласие на переход Рашфорда. Ранее сорвался трансфер вингера «Атлетика» Нико Уильямса, заключившего со своим нынешним клубом новый долгосрочный контракт.

Во второй половине прошедшего сезона англичанин играл в аренде за «Астон Виллу». Нападающий провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов.