Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рашфорд — приоритетный трансфер «Барселоны» — Плеттенберг

Рашфорд — приоритетный трансфер «Барселоны» — Плеттенберг
Комментарии

Нападающий Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайтед» является приоритетной трансферной целью «Барселоны». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter). Клуб из столицы Каталонии переориентировался на английского форварда после отказа от идеи подписать Луиса Диаса из «Ливерпуля».

Главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик уже дал согласие на переход Рашфорда. Ранее сорвался трансфер вингера «Атлетика» Нико Уильямса, заключившего со своим нынешним клубом новый долгосрочный контракт.

Во второй половине прошедшего сезона англичанин играл в аренде за «Астон Виллу». Нападающий провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов.

Материалы по теме
В топ-клубах «зависли» несколько крутых игроков. Их будущее — под большим вопросом
В топ-клубах «зависли» несколько крутых игроков. Их будущее — под большим вопросом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android