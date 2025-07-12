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Моуринью убедил нападающего «Арсенала» перейти в «Фенербахче» — The Sun

Моуринью убедил нападающего «Арсенала» перейти в «Фенербахче» — The Sun
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Крайний нападающий «Арсенала» Леандро Троссард согласился на переход в «Фенербахче» после разговора с главным тренером команды Жозе Моуринью. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 30-летний футболист принял решение покинуть лондонский клуб после неудачных попыток закрепиться в его стартовом составе.

Подчёркивается, что потенциальный трансфер Троссарда оценивается в £ 17 млн (€ 19,5 млн) с учётом бонусов. Заработная плата бельгийца в турецком гранде может увеличиться существенным образом.

Троссард выступает в составе «Арсенала» с января 2023 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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